Reportage Fusillade en Allemagne : "J'ai entendu une douzaine de coups de feu, c'était violent", confie un témoin

La police allemande enquête sur la fusillade qui a fait huit morts dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg.

Il reste ce matin une bâche blanche qui a été dressée devant ce bâtiment discret à la façade grise et qui s’élève sur 3 étages, surveillé désormais par deux fourgons de police qui stationnent dans la rue de ce quartier du nord de Hambourg, tout près de l’aéroport et à environ 7 km du centre-ville. C'est ici qu’un groupe de Témoins de Jéhovah, qui comptent environ 175 000 membres en Allemagne, avait l’habitude de se réunir, deux soirs par semaine.

>> Allemagne : une fusillade dans un centre fréquenté par les Témoins de Jéhovah à Hambourg fait plusieurs morts

C'est là qu’un assaillant a ouvert le feu, jeudi 9 mars, vers 21 heures, faisant huit morts, dont "manifestement" le probable auteur des coups de feu, a indiqué vendredi la police dans un premier bilan officiel chiffré. Ce dernier a "tiré sur les participants d'une manifestation organisée par la communauté", a précisé la police, en ajoutant que d'autres personnes ont été blessées, "pour certaines d'entre-elles grièvement".

Les témoins qui se trouvaient à proximité évoquent plusieurs rafales de tirs, espacées de 20 secondes à une minute. L'un d'eux raconte ainsi sa stupeur en pleine soirée : "J'ai entendu une douzaine de coups de feu. Cela venait de chez les Témoins de Jéhovah et je me suis tout de suite éloigné. J'ai vu des blessés graves et des personnes mortes qui étaient évacuées dans des sacs mortuaires. C'était violent. C'était douze coups de feu. Je n'avais encore jamais vécu ça", explique ce voisin à Bild.

La fusillade s'est déroulée pendant un service de prières organisé par la communauté des Témoins de Jéhovah, dans son centre de Hambourg, en Allemagne. (SEBASTIEN BAER / RADIOFRANCE)

Un mobile inconnu

Dans les heures qui ont suivi, la police a bouclé les lieux et installé un large périmètre de sécurité et demandé aux riverains d’éviter de sortir de chez eux. Rapidement, les forces de l’ordre ont fouillé le secteur à la recherche d’éventuels assaillants, avec des bateaux, un hélicoptère et des barrages routiers ont été mis en place. Toutefois, vendredi, la police semble avoir acquis la conviction qu’il n’y avait qu’un tireur, un homme dont le mobile est inconnu. Sur Twitter, les forces de l'ordre ont ainsi indiqué avoir découvert un corps "dans une maison paroissiale à Gross Borstel et nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un auteur" des tirs.

Selon le magazine Der Spiegel (article en allemand), l'auteur présumé des coups de feu est un ancien membre des Témoins de Jéhovah, âgé d'une trentaine d'années, et il était armé d'un pistolet.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé vendredi ses "pensées" aux victimes de la fusillade, déplorant dans un tweet "un acte de violence brutal". La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser a également réagi sur Twitter se disant "bouleversée par le terrible acte de violence perpétré dans une communauté de Témoins de Jéhovah à Hambourg".