Tensions en mer Rouge : des usines automobiles à l'arrêt en Europe

Plusieurs constructeurs automobiles vont devoir fermer provisoirement leurs usines en Europe en attendant d'être livrés. Les compagnies de transport ont accumulé du retard. Elles doivent en effet contourner l'Afrique, depuis que les rebelles houthis du Yemen attaquent les bateaux en mer Rouge.

Les tensions en mer Rouge déstabilisent-elles l’économie européenne ? Un mois après les premières attaques de rebelles yéménites contre des cargos, les premiers effets se font sentir en Europe. À Gand, en Belgique, l’usine du groupe Volvo est à l’arrêt. Les employés sont au chômage technique depuis la matinée du lundi 15 janvier. "Ils nous ont dit qu’on ne travaillerait pas parce que certains matériaux manquaient à l’usine, donc on ne peut plus construire de voitures", explique Dominique Strubbe, délégué syndical ABCC Volvo Gand.

Contourner par l’Afrique

Il perd une partie de son salaire, comme "6 000 salariés sur 7 000", et ce durant trois jours, dit-il. Tesla, en Allemagne, et dans une moindre mesure Stellantis, en France, sont également touchées. À l’origine des difficultés, l’instabilité en mer Rouge, où les navires se font plus rares. Ils préfèrent contourner l’Afrique par le Sud, comme en témoignent les cartes de navigation maritimes en temps réel. En un moins, le prix des conteneurs entre l’Asie et l’Europe a triplé. Avec des navires qui accélèrent pour rattraper leur retard, la consommation de carburant s’envole également.

