Présidentielle américaine 2024 : le match Donald Trump - Joe Biden est lancé

La présidentielle américaine de 2024 commence lundi 15 janvier avec les primaires républicaines, le premier caucus dans l'État de l'Iowa. Donald Trump est ultra-favori.

Il rêve d'assommer ses rivaux dès le premier jour de la primaire. Dans l'Iowa (États-Unis) paralysée par la neige, jusqu'à la dernière minute, Donald Trump a appelé ses partisans à aller voter, et tant pis pour les risques de verglas sur les routes : "Même si vous mourez après le vote, ça vaut le coup." À dix mois de l'élection, tous les sondages promettent le même casting qu'il y a quatre ans. Un duel de vétérans, où les outrances sont déjà quotidiennes. Une impression de déjà-vu, dans une campagne où tous les coups semblent permis.



Vers un duel Biden-Trump ?

D'un côté, Joe Biden, 81 ans, sans véritable adversaire chez les démocrates, et qui se pose en dernier rempart des valeurs de l'Amérique. "La démocratie est toujours une cause sacrée", dit-il. De l'autre côté, Donald Trump qui n'a que quatre ans de moins, mais ne manque jamais une occasion de moquer l'âge et la démarche de son rival : "Vous avez vu comme il marche ?". Et ce, y compris dans ses clips de campagne, où la Maison-Blanche est présentée comme une maison de retraite.