Incendies en 2022 : le sol brûle encore dans certaines zones de la Gironde

En 2022, des incendies avaient ravagé les forêts françaises, en Gironde notamment. Par endroits, des feux sous-terrain sont toujours là, un an et demi après.

En ce début d'hiver, le sol est gorgé d'eau à Hostens (Gironde). Là où les habitants avaient l'habitude de se promener, des panneaux d'interdiction bloquent aujourd'hui les passages. L'eau n'est pourtant pas un risque ici. La menace vient de là, de la terre qui brûle. 75 degrés, et un sol qui s'affaisse un peu plus de jour en jour. "On peut mesurer la température en surface, et on peut voir qu'il y a des points chauds jusqu'à 85 degrés", indique Sébastien Fourcade, responsable de la gestion des espaces naturels sensibles au Conseil départemental de la Gironde.



Des "feux zombies"

À cause du danger, la surveillance se fait aussi chaque semaine grâce à un drone qui enregistre la température. Des mesures réalisées depuis près d'un an et demi : "Ça brûle depuis 2022. On a eu d'abord un feu en surface avec les arbres. Et l'intensité du feu est rentrée dans le sol." Des feux souterrains persistants surnommés des "feux zombies". Ils se consument dans une ancienne mine. Ces fumées pourraient aussi avoir des conséquences sur le climat.