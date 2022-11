Royaume-Uni : vols de nourriture de plus en plus fréquents dans les supermarchés

A. Bouleis, C. Madini, L. Soudre, M. Septembre

Dans le contexte de l’inflation, les vols de nourriture se multiplient au Royaume-Uni. En conséquence, des supermarchés n’hésitent plus à installer des anti-vols sur du beurre ou de la viande.

Des alarmes anti-vols sur du fromage, de la viande ou encore du chocolat. Dans des supermarchés britanniques, des produits alimentaires courants sont protégés comme des produits de luxe. "On les met sous anti-vols car beaucoup de gens partent avec ces produits sans payer", affirme un employé. Paul possède deux supérettes au Royaume-Uni et confirme subir plus de vols actuellement. Mais pour les produits basiques à seulement quelques livres sterling, la police ne se déplace pas.

+ 30% en un an pour les produits de première nécessité



Il organise alors sa propre police avec d’autres gérants. Ils prennent en photo les voleurs et se les partagent afin de rester vigilants. Beaucoup de commerçants ne signalent plus les vols par lassitude. Au Royaume-Uni, la hausse des prix de la nourriture est impressionnante : près de 30% en un an pour les produits de première nécessité comme le lait. "Tout mon argent par dans la nourriture", déplore une Britannique.