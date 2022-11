Marne : le village de Suippes secoué par des vents violents

Un village de la Marne a été traversé par des vents violents, jeudi 17 novembre. Il n’y a pas eu de victimes mais une cinquantaine de maisons sont endommagées.

Sous les puissantes rafales, une cinquantaine de maisons ont vu leur toit s’arracher dans le village de Suippes, dans la Marne, jeudi 17 novembre. Des vents violents, de type tornade selon les pompiers, ont parcouru la commune de 3 800 habitants. Le phénomène intense a duré une dizaine de minutes. "Il y a eu comme un nuage (...) on a vu des débris en une fraction de seconde en fait", raconte une habitante.

Aucun blessé



La caserne des pompiers a été la plus touchée, détruite à plus de 50%. Une quarantaine de secouristes tentent de réparer au plus vite les dégâts provoqués par la force du vent. Des dizaines de véhicules ont été touchés par les débris. Certains arbres ont été déracinés et doivent être déblayés. L’épisode météorologique était inattendu et très localisé. Selon, un premier bilan, aucun blessé n'est à déplorer.