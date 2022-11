Intempéries : la circulation des trains perturbée entre Paris et le nord de la France

Plusieurs arbres et branches sont tombés "sur les voies ou sur les caténaires" emportés par les forts vents, explique la SNCF. Le trafic est toujours limité ce jeudi matin sur deux lignes de TER et sur le RER D.

En raison des forts vents qui se sont abattus sur l'ouest et le nord de la France et d'un problème électrique à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) où une caténaire a été arrachée, le trafic des trains entre Paris et les Hauts-de-France est perturbé depuis mercredi soir, rapporte France Bleu Nord jeudi 17 novembre. Des trains ont enregistré jusqu'à cinq heures de retard, mercredi soir, selon différents témoignages d'internautes. La SNCF prévoit encore des perturbations ce jeudi sur le réseau TER des Hauts-de-France, avec du mieux pour les TGV.

La circulation des TER sera interrompue jusqu’en fin de service, dans les deux sens de circulation, après un défaut d’alimentation électrique qui s’est produit dans le secteur de Villiers-le-Bel. pic.twitter.com/8RKPsa591S — TER Hauts-de-France (@TERHDF) November 16, 2022

"Plusieurs incidents causés par le coup de vent qui a soufflé sur le nord de la France mercredi ont fortement perturbé les circulations ferroviaires entre Paris et le nord de la France", écrit la SNCF dans un communiqué, envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi. "Plusieurs arbres et branches d’arbres tombés sur les voies ou sur les caténaires ont été repérés à partir de 20h30, notamment près de Beauvais, dans l’Oise, et de Survilliers et Villiers-le-Bel, au nord du Val d’Oise", poursuit le groupe.

TER et RER D encore perturbés

La SNCF assure que ses équipes se sont rendues sur place dès 21h30 pour procéder aux diagnostics et aux réparations des installations endommagées. "Près de 30 kilomètres de voies ont dû être inspectées" et "la préfecture de police a été sollicitée pour mobiliser les compagnies, précise le communiqué. Des travaux doivent se poursuivre "toute la journée" pour permettre une "reprise progressive du trafic".

Ce jeudi, la SNCF assure que la circulation sera "normale" pour les TGV Nord et les trafics grande vitesse (Thalys, Eurostar) mais "perturbée toute la journée" sur les lignes TER du Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-Compiègne ainsi que sur le RER D.