Inde : la bataille des cerfs-volants bat son plein durant le festival

Chaque année, des centaines d’amateurs venus du monde entier se réunissent en Inde pour faire voler leurs plus beaux cerfs-volants. À ce concours se mêle un jeu qui consiste à couper les ailes de ses concurrents.

Comme un poème qui s’écrit dans le ciel au gré du vent, des milliers de cerfs-volants survolent tous les ans à la fin de l’hiver un paysage lunaire dans le nord-ouest de l’Inde. Les cerfs-volistes s’y retrouvent pour un festival de sept jours, l’un des plus grands au monde. Dans les airs ce jour-là se trouve un insecte, dessiné et fabriqué par un Polonais originaire de Varsovie. "C’est la première fois que je viens et je trouve ça dingue. C’est un lieu incroyable, c’est magique", confie Marcin Michalik, cerf-voliste.



Des vendeurs de cerfs-volants à chaque coin de rue

En Inde, le cerf-volant est une activité très populaire. Toutes les familles ou presque en ont un. Mais à la différence des cerfs-volants européens, les cerfs-volants indiens sont petits et leurs ficelles sont coupantes. Le but du jeu est d’aller sectionner le fil de son voisin. "En Inde, les cerfs-volants ça ne vaut rien, donc ce n’est pas grave de les abattre", dit une femme. Dans la ville d’Ahmedabad où est né le festival, les vendeurs de cerfs-volants se trouvent à chaque coin de rue. En cette saison, Vishal Naginbhai Chunara, vendeur de cerfs-volants, en vend jusqu’à 300 par jour.