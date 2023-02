Guerre en Ukraine : en visite surprise, Joe Biden promet de nouvelles livraisons d’armes

Le président américain s’est rendu en Ukraine, lundi 20 février. Un déplacement surprise marqué par le recueillement et la promesse de nouvelles aides.

Au son des sirènes anti-aériennes, Joe Biden a déambulé, lundi 20 février, dans les rues de Kiev, au côté de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour une image forte et historique. Près d’un an après l’invasion russe, le président américain a tenu à se rendre en Ukraine. Une visite surprise qui débute par un recueillement face aux photos des soldats tombés sur le front, puis les deux chefs d’Etat se prennent dans les bras, devant les caméras.

Munitions, systèmes anti-blindage et radars de surveillance

Joe Biden a promis de nouveaux armements et 500 millions de dollars d’aide supplémentaire. “Je suis ici pour montrer le soutien indéfectible à l’indépendance de la nation et à son intégrité territoriale”, a affirmé le président des Etats-Unis. Il promet des munitions d’artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. La question de la livraison d’avions n’a pas été évoquée publiquement. La Maison Blanche précise que tous les détails sur les armes seront donnés dans les prochains jours.