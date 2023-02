DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron réaffirme son soutien au "plan de paix" de Volodymyr Zelensky

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Bakhmout, c'est notre forteresse. On ne cédera pas la ville. Les Ukrainiens sont des Cosaques. Ils sont prêts à mourir pour défendre leur famille, car on n'est pas des esclaves."



Les forces russes resserrent chaque jour un peu plus leur étau sur Bakhmout. Mais la ville du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, est toujours contrôlée par les troupes de Kiev qui résistent face au déluge de feu et aux assauts des forces russes.

: "C’est une première année de vie qui s'écoule sans moi. C'est très difficile. C'est très dur pour lui aussi parce que nous faisions du vélo sans arrêt. Nous étions inséparables."





En Ukraine, huit millions de mères et d’enfants ont fui le pays, soit un Ukrainien sur cinq. De nombreux pères n'ont plus vu leurs enfants depuis un presque un an. C’est le cas d’Andrei, qui vit à Mykolaïv, une ville pilonnée durant des mois par l’armée russe.

: On commence la revue de presse par la situation en Ukraine. La première année du conflit va se terminer et Libération, Le Parisien et les Dernières Nouvelles d'Alsace font leur une sur cette "sale guerre" pour laquelle 60 000 enquêtes pour crime de guerre ont été ouvertes.