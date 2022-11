Consommation : l’utilisation du CBD profite à de nombreuses entreprises

La consommation de CBD augmente fortement en France. Issue du chanvre, cette plante n’a pas d’effets néfastes pour ceux qui en consomment. Les agriculteurs profitent de cette forte demande.

La consommation de chanvre augmente fortement dans l’Hexagone. Certaines entreprises se sont spécialisées dans sa production. Mardi 8 novembre, la récolte de ce CBD a déjà débuté. "On vient récolter la partie haute de la plante parce que c’est là qu’on va trouver les plus belles fleurs", explique Mickael Tabeling, chef d’exploitation d’agrican compagnie. Contrairement au cannabis, le chanvre n’a pas d’effet psychotrope. Les consommateurs en prennent généralement pour se détendre.



Une récolte en plusieurs étapes

Pour pouvoir vendre du CBD, la teneur en THC, la molécule utilisée à des fins récréative, doit être très faible. Ainsi, cultiver du chanvre est un travail de précision et plusieurs étapes sont nécessaires pour pouvoir récolter cette plante. "Là, on va venir enlever tout le reste des déchets : tiges, feuilles. Et on va récupérer les fleurs", indique Mickael Tabeling. L’activité de certains agriculteurs, spécialisés dans la culture de CBD, est en pleine expansion. De nouveaux consommateurs commencent à utiliser du CBD pour trouver le sommeil ou pour lutter contre des douleurs.