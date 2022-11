Tourisme : le plus gros paquebot du monde suscite la controverse

Le plus gros paquebot du monde, qui est en cours de construction, suscite déjà la polémique. La première croisière de ce géant des mers est prévue en 2024.

Le "Icon of the seas" est le plus gros paquebot du monde. Ses dimensions sont énormes puisqu’il mesure pas moins de 365 mètres de long. Les futurs passagers pourront profiter de jardins intérieurs, de piscines équipées de toboggans et d’une salle de concert. La première croisière du bateau, prévue en 2024, est d'ores et déjà complète. La construction de ce paquebot est critiquée. "C’est déprimant. (…) Ce n'est pas possible, les gens ne réfléchissent pas", réagit un homme.

Un autre paquebot avait créé la polémique

En 2021, un autre gros paquebot avait suscité la controverse lorsqu’il était arrivé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Des militants écologistes avaient alors manifesté leur mécontentement. "C’est vraiment des émissions de gaz à effet de serre qui n’ont rien d’indispensable puisque c’est quand même une activité de loisirs", avait alors affirmé Marcelle Duchamp, membre d’Extinction Rebellion. Pour répondre aux critiques, la compagnie de croisière a indiqué que le paquebot sera partiellement alimenté avec du gaz naturel liquéfié.