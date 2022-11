Santé : une pénurie de médicaments

Les pénuries de médicament s'aggravent, mardi 8 novembre, et la liste des produits manquants s'allonge en pharmacie. Parmi eux, le paracétamol, la Ventoline et des médicaments d'importance vitale.

Les tiroirs des pharmacies sont presque vides mardi 8 novembre. “D’habitude, c’est beaucoup plus plein que cela. Là, c’est vraiment la bérézina, on ne sait plus quoi dire aux gens”, explique Julien Lecante, pharmacien à Angoulême, en Charente. Il a fait une commande de médicaments lundi pour son officine, mais plus de la moitié sont indisponibles. Doliprane et Efferalgan sont en rupture de stock.

Une pénurie difficilement explicable

Pour ses clients, le risque de manquer de certains produits est inquiétant. "Ça fait partie des médicaments que l’on a l’habitude d’utiliser dès que l’on a mal quelque part. À l’entrée de l’hiver, c’est embêtant", selon une cliente. Les tensions d’approvisionnement semblent incompréhensibles. “Clairement, on n'arrive pas à avoir des explications claires, nettes et précises. Avec la grippe qui arrive, des pathologies hivernales, c’est un problème”, témoigne Jean-Philippe Brégère, président du syndicat des pharmaciens de Charente. Selon des experts, cette pénurie serait due à des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou la délocalisation.