Santé : la consommation des antibiotiques repart à la hausse

Sam, 10 ans, a très mal à la gorge et de la fièvre. Un prélèvement va déterminer son type d’angine "pour savoir si elle est bactérienne ou virale, savoir si on va mettre des antibiotiques ou pas", explique Raïssa Brule-Pepin, pédiatre. Pour cette fois, ce sera négatif et l’enfant n’a donc pas besoin d’antibiotiques. Mais ce test rapide dans la gorge n’est pas pratiqué par tous les médecins. "Devant la pression des cas d’urgence (...) la facilité, il est vrai, c’est parfois de mettre l’enfant sous antibiotique", poursuit la pédiatre.



Santé Publique France alerte sur une surconsommation

Dans les pharmacies, l’augmentation est flagrante, notamment pour les enfants jusqu’à 4 ans. Avec le retour des infections hivernales, ce sont surtout les parents inquiets qui insistent pour obtenir des antibiotiques, même si dans la majorité des cas, l’angine est virale. Santé Publique France alerte sur les risques d’une surconsommation.