Etats-Unis : Le retour remarqué de Donald Trump

Donald Trump donne plusieurs meetings avant les élections de mi-mandat qui se déroule aux Etats-Unis. L’ancien président américain pourrait de nouveau se présenter à l’élection présidentielle en 2024.

Equipé d’une casquette rouge floquée "Make America Great Again", Donald Trump multiplie les meetings avant les élections de mi-mandat qui se dérouleront mardi 8 novembre. S’il entretient le suspense quant à une possible candidature aux élections présidentielles de 2024, l’ancien président s’est montré plus explicites à l’occasion d’un meeting lundi 7 novembre. "Je ferai une très grosse annonce mardi prochain, le 15 novembre", a-t-il déclaré.



Les partisans de Donald Trump conquis

Donald Trump avait la semaine précédente affirmé à ses partisans : "Je vais très probablement y retourner. Tenez-vous prêt". Les militants de l’ancien locataire de la Maison Blanche sont conquis par le retour en fanfare de Donald Trump. "Le monde est meilleur avec Trump à la barre", réagit une supportrice de l’ancien président tandis qu’un autre partisan ajoute : "J’ai l’impression que ça a été le meilleur président depuis que je suis né".