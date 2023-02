Soupçons de favoritisme : le ministre du Travail Olivier Dussopt fragilisé

Olivier Dussopt est dans le viseur du parquet national financier pour des soupçons de favoritisme. L'affaire tombe mal pour le ministre du Travail, en première ligne sur la réforme des retraites.

Olivier Dussopt garde toute la confiance d’Élisabeth Borne, a fait savoir Matignon. Pourtant, le ministre du Travail est soupçonné de favoritisme par le parquet financier de Paris, en pleine réforme des retraites. Il se défend d’avoir favorisé une entreprise dans le cadre d’un marché public alors qu’il était maire d’Annonay (Ardèche) en 2009. "Je conteste cette idée d’arrangement", a affirmé le ministre sur France Inter, samedi 4 février. Deux lithographies offertes par un salarié de la Saur, une entreprise de traitement des eaux, sont à l’origine de l’affaire révélée par Mediapart.

Mis en cause par la justice

Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont découvert des écrits entre Olivier Dussopt et la Saur. L’entreprise aurait été avantagée dans le cadre d’un appel d’offres. La justice retient des soupçons de favoritisme. Le ministre du Travail est donc mis en cause par la justice, alors qu’il est en première ligne sur la réforme des retraites. Pour l’opposition, dans ce contexte, Olivier Dussopt ne peut plus porter ce texte. Le ministre devrait recevoir une citation à comparaître dans les prochaines semaines et pourrait se retrouver en procès.