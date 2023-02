États-Unis : le ballon chinois abattu par l'armée américaine

L'appareil chinois qui survolait le territoire américain depuis près de cinq jours a été abattu par les États-Unis, samedi 4 février. Pour Washington, il s'agissait d'un "ballon espion".

Samedi 4 février, le ballon chinois qui survolait les États-Unis a été abattu. C'est une réponse à ce que Washington décrit comme une "violation inacceptable" de la souveraineté américaine. Quelques minutes après l'opération, Joe Biden a tenu à féliciter les pilotes des avions de chasse qui ont détruit l'objet volant. "J'ai ordonné au Pentagone de l'abattre dès que possible. L'opération a été un succès", a notamment déclaré le président américain.

La Chine nie tout espionnage

Depuis deux jours, la tension montait entre les États-Unis et la Chine. Selon le Pentagone, il n'y avait aucun doute sur la nature de l'appareil, dénonçant un "ballon espion". Plus tôt dans la journée, un deuxième ballon a été aperçu, survolant le Costa Rica. De son côté, Pékin affirme qu'il s'agit de ballons météorologiques et nie tout espionnage, parlant même de diffamation.