Climat : les États-Unis et le Canada paralysés par un froid polaire

Le ressenti était de -40 °C à Boston, aux États-Unis, samedi 4 février. Une première depuis 1944.

À certains endroits, il est impossible d'y voir clair à plus de quelques mètres. Depuis vendredi 3 février, un froid polaire balaie le nord-est des États-Unis et l'est du Canada. Sur le fleuve Saint-Laurent, un paysage vaporeux est créé par le choc des températures entre l'eau et le vent glacial. La jetée qui mène au lac Ontario, entre les deux pays, semble figée par le froid. L'eau cède du terrain à la glace.

Les écoles ont fermé à Boston

En raison des rafales polaires, le ressenti est de -40 °C à Boston (États-Unis), du jamais-vu depuis 1944. "Je n'ai jamais connu un tel froid", confie un habitant. "J'ai mis tous mes vêtements en double", explique un autre homme. Dans la ville, des refuges pour les sans-abris ont ouvert, avec pour consigne de ne refuser personne. Les écoles ont fermé pour protéger les enfants des risques d'engelure. Les autorités craignent une paralysie des transports, notamment dans les gares et les aéroports. Les températures devraient revenir à la normale d'ici dimanche 5 février.