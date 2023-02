Le nord-est des Etats-Unis et l'est du Canada sous un froid polaire historique

L'Etat du Maine, aux Etats-Unis, pourrait voir vendredi et samedi la température chuter à -51°. Au Canada, la température ressentie était de -41° à Montréal vendredi après-midi.

"Epique" et du jamais-vu depuis des "générations" : les services météorologiques des Etats-Unis et du Canada ont redoublé d'avertissements catastrophistes, vendredi 3 février, face aux températures polaires risquant d'atteindre -50 degrés dans le nord-est américain et l'est canadien soumis à un vent glacial.

L'Etat septentrional du Maine en particulier pourrait voir vendredi et samedi la température chuter à -51°, selon un bulletin du National Weather Service (NWS) pour la région de Caribou, non loin de la frontière avec le Canada.

"C'est un coup [de froid] arctique épique", du jamais-vu à l'échelle d'une "génération", en particulier "quelque chose que le nord et l'est du Maine n'ont pas connu depuis 1982 et 1988", note le NWS. Le nord-est des Etats-Unis avait déjà été frappé à Noël par un blizzard et une tempête de neige, faisant une dizaine de morts, dans l'Etat de New York.

Température ressentie à Montréal vendredi : -41°

De l'autre côté de la frontière, des alertes de froid polaire ont été émises pour l'est du Canada, selon le ministère de l'Environnement, qui a prévenu du risque d'engelures en quelques minutes.

La température ressentie était de -41° à Montréal vendredi après-midi. Le mercure pourrait descendre jusqu'à -50° dans les régions plus au nord du Québec. Une fumée blanche, appelée "fumée de mer arctique", s'élevait au-dessus du fleuve Saint-Laurent en raison du froid extrême passant au-dessus de l'eau non gelée.

De fortes bourrasques de vent frappaient les rares passants croisés dans le centre-ville de Montréal lors d'un vendredi ensoleillé, ont constaté des journalistes de l'AFP.