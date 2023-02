Disparitions inquiétantes : quel est le travail des enquêteurs ?

H. Puffeney, C. Cuello, E. Delevoye, G. Beaufils, H. Cardon, L. Feuillebois

Chaque année, en France, 18 000 adultes disparaissent de manière inquiétante. Les premières heures de l'enquête sont souvent déterminantes.

Comme des milliers de Français, un couple d’octogénaires dans le Nord et deux jeunes adultes dans les Deux-Sèvres sont toujours introuvables. Les premières heures d’une enquête sont cruciales. Les forces de l’ordre doivent ratisser la zone de disparition avec des drones ou des hélicoptères. Les enquêteurs font aussi des recherches téléphoniques et de la géolocalisation, ou interrogent les banques pour savoir si le disparu a utilisé sa carte. Ils cherchent des indices pour savoir si la disparition est inquiétante ou non.

Il ne s'agit pas forcément de crimes

Si les circonstances sont jugées inquiétantes, les individus sont inscrits au fichier des personnes recherchées, une base nationale. Chaque année, 18 000 adultes disparaissent de manière inquiétante, mais il ne s’agit pas forcément de crimes. Dans ce chiffre, il y a des individus sous tutelle, des personnes âgées désorientées, ou cela peut être une disparition volontaire. Pour les mineurs, ouvrir une enquête est obligatoire. Pour les adultes, c’est à la justice et au procureur que revient une telle décision. De leur côté, les familles peuvent lancer des appels sur les réseaux sociaux ou organiser des battues.