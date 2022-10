Budget : "Ceux qui déposent des motions de censure proposent d'ajouter de la crise à la crise", répond Gabriel Attal

"Ce que proposent ceux qui déposent des motions de censure, c'est d'ajouter de la crise à la crise", répond ce dimanche Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, interrogé sur les motions de censure de la Nupes et du RN qui doivent être examinées lundi 24 octobre.

Invité de Questions politiques sur France Inter, franceinfo TV et Le Monde, il dénonce ceux qui veulent "faire en sorte que la France n'ait pas de budget" et "renverser le gouvernement" alors que l'Europe traverse déjà "une crise internationale majeure avec la guerre" en Ukraine et "une crise économique internationale majeure avec l'inflation sur les prix de l'énergie". Ces motions ont été déposées pour dénoncer l'utilisation de l'article 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote le premier volet du budget de l'Etat et celui de la sécurité sociale, en l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée nationale.

.@GabrielAttal : "On entendait qu'on dégainerait le 49.3 sur le budget de l'État au bout d'un jour ou deux, on a finalement fait les dix jours de débat qui étaient prévus." #QuestionsPol pic.twitter.com/LKc6zxYduO — France Inter (@franceinter) October 23, 2022

Gabriel Attal salue d'ailleurs "la responsabilité" des députés LR "qui ne rentrent pas là-dedans". Dans une tribune du JDD publiée ce dimanche, 53 députés LR et apparentés sur les 62 que compte le groupe LR, confirment qu'ils ne voteront pas ces motions de censure. En revanche, ils demandent au gouvernement "d'apprendre à entendre" les propositions de la droite. "Ils peuvent avoir des désaccords avec nous, proposer d'autres choses, mais la réalité c'est qu'on a quand même besoin d'avancer en France", a indiqué Gabriel Attal.