Politique : une rentrée (très) politique sous surveillance pour Gérald Darmanin

Ce dimanche 26 août, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur effectuait sa rentrée politique sur ses terres, à Tourcoing (Nord). Il en a profité pour clamer ses ambitions politiques, sous le regard d'Élisabeth Borne.

Le dimanche 26 août sonnait comme la date de rentrée pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se trouvait à Tourcoing (Nord). Dans son fief, il en a profité pour dévoiler ses ambitions politiques pour la prochaine présidentielle, sous l'oeil de sa Première Ministre, Elisabeth Borne. "Il reste quatre ans et il faut encore faire beaucoup. On ne peut pas laisser madame Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir", a-t-il déclaré devant les médias.

Un ministre de plus en plus présent sur le terrain

Depuis le début de l'été, Gérald Darmanin est omniprésent, entre déplacements réguliers sur le terrain en France ou interviews dans la presse. Son attitude est malgré tout source d'irritation, même au sein de la majorité.

Elisabeth Borne a tenu à avertir son ministre de l'Intérieur que toute émancipation n'est pas la bienvenue. "Notre unité et notre force, nous devons la protéger à tout prix. C'est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes", a-t-elle exprimé. A quatre ans des présidentielles, la course à la succession d'Emmanuel Macron est d'ores et déjà lancée.