États-Unis : il y a 60 ans, Martin Luther King marchait pour l’Histoire

"I have a dream". C’était le 28 août 1963. Les mots, prononcés à l’époque par Martin Luther King devant une foule impressionnante, sont entrés dans l'Histoire. Le pasteur américain a consacré sa vie à vouloir fracasser les menottes de la ségrégation.

Il avait un rêve pour l’Amérique : celui d’un pays débarrassé de son racisme. Martin Luther King et son puissant discours résonnent encore aujourd’hui à Washington (États-Unis). Franck Smith, le fondateur du African-American Civil War Museum, avait 20 ans quand il a participé à la marche. Originaire du sud des États-Unis ségrégationniste, il se souvient de cet élan national. "C’était un moment palpitant pour nous, de voir tous ces gens réunis. Parce que pour la première fois dans nos vies, on comprenait que nous n’étions pas seuls", confie-t-il.



Encore des étapes à franchir

Comme lui, 250 000 personnes avaient fait le déplacement de tous les États-Unis, le 28 août 1963, pour écouter le pasteur Martin Luther King. Les marcheurs demandaient la reconnaissance de leurs droits civiques, et la fin de la discrimination raciale. Depuis plusieurs années déjà, les Afro-Américains protestaient contre le système de ségrégation mis en place dans les transports, les écoles et les lieux publics.



Si les lois ont aujourd’hui été abolies, il reste de nombreuses étapes à franchir. Dans les rangs des militants, beaucoup craignent un retour en arrière. "On ne peut pas prendre ces droits pour un acquis. Il faut continuer à se battre tous les jours, surtout quand on voit la montée des mouvements haineux et suprémacistes blancs", juge Cynthia Robbins, avocate des droits civiques.