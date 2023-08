Rentrée scolaire 2023 : comment retrouver un bon rythme de sommeil ?

La rentrée des classes est dans une semaine. Il est donc temps de se régler et d’apprendre à se coucher tôt. Pour être en pleine forme le 4 septembre, il faut s’y prendre dès maintenant.

Il ne reste plus que quelques jours avant la rentrée pour remettre les pendules à l’heure. Sur une plage, c'est les derniers jours de vacances pour une famille. Il faudra bientôt dire au revoir aux petits plaisirs de l’été. Certains parents songent déjà à changer de rythme. "Je commence quand même une quinzaine de jours avant la rentrée à essayer de les ramener vers des horaires normaux", confie une maman.



Réveiller les enfants plus tôt

Coucher les enfants plus tôt n’est pas forcément la bonne solution. Chaque année, les enfants piquent encore du nez. Aujourd’hui, on parle de les réveiller plus tôt. Pendant la semaine qui précède la rentrée, il est conseillé d’avancer chaque jour l’heure du réveil de 15 minutes. Petit à petit, le corps de l’enfant va s’habituer et retrouver le rythme de la rentrée. Pour se réveiller sans difficulté à la rentrée, chaque enfant doit respecter un temps de sommeil en fonction de son âge.