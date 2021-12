Vrai ou fake Présidentielle : on a vérifié huit affirmations d'Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Présidentielle : on a vérifié huit affirmations d'Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Eric Zemmour a passé son premier grand oral de candidat à l'élection présidentielle. Le prétendant d'extrême droite était l'invité d'"Elysée 2022", le rendez-vous politique de France 2, jeudi 9 décembre.

En près de deux heures et trente minutes d'un débat intense, certaines déclarations de l'ancien éditorialiste sont tombées dans le radar du vrai ou "fake" de franceinfo, qui les a vérifiées.

Eric Zemmour assure n'avoir pas dit que Valérie Pécresse a eu une carrière de ministre "parce qu'elle était une femme". Faux

"Non, je n'ai pas dit ça." Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Léa Salamé a rappelé à Eric Zemmour, perçu comme misogyne par une majorité de Français selon un sondage, qu'il avait, par le passé, déclaré que Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à la présidentielle, et désormais sa rivale à droite, avait eu une carrière de ministre parce qu'elle était une femme. Le prétendant d'extrême droite à l'Elysée a démenti, assurant n'avoir jamais dit ça, tout en expliquant qu'il ne commenterait pas des phrases sorties de leur contexte.

Invité de Pascal Praud sur CNews le 13 septembre, Eric Zemmour a pourtant déclaré : "Madame Pécresse (...) c'est une technocrate, grandie en graine parce qu'elle était une femme et donc elle a pu avoir une carrière de ministre, etc..."

Entre 80 et 90% d'enfants d'origine étrangère en banlieue parisienne. Faux

"Vous savez, dans la banlieue parisienne, aujourd'hui, entre 0 et 18 ans, il y a 80-90% d'enfants qui sont d'origine maghrébine ou africaine." Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Eric Zemmour tire cette statistique d'un rapport de France Stratégie, sorti en juillet 2020 et abondamment repris par l'extrême droite ces derniers mois. Cette étude montre l'augmentation de la part d'enfants d'origine immigrée au sein de la population. Sauf que les taux de 80 à 90% cités par Eric Zemmour ne se retrouvent pas dans toute la banlieue parisienne, mais dans certaines villes de Seine-Saint-Denis.

"Ce département n'est pas représentatif de la France en général, mais d'une spécificité de l'Ile-de-France, la porte d'entrée de l'immigration extra-européenne en France. Prendre la situation de la Seine-Saint-Denis pour en tirer des généralités à la France entière, c'est problématique", pointait l'économiste Clément Dherbécourt, qui a travaillé pendant plus d'un an sur l'étude, et qui a été interrogé par franceinfo sur l'instrumentalisation par l'extrême droite de cette étude de France Stratégie.

Toutes les affaires médiatiques d'agressions sexuelles se soldent par des relaxes ou des non-lieux. Faux

"J'aimerais bien qu'on établisse toutes les affaires célèbres. (...) Toutes ont fini par des relaxes et des non-lieux. (...) Des hommes ont été insultés par des femmes qui toutes ont été finalement démenties par les juges." Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Interrogé sur les accusations d'agressions sexuelles portées par plusieurs femmes à son encontre, Eric Zemmour a assuré, par ailleurs, que "toutes" les affaires médiatiques qui ont touché des personnalités "ont fini par des relaxes et des non-lieux". C'est faux.

Un jour avant la déclaration du candidat dans "Elysée 2022", l'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron a par exemple été définitivement condamné pour viol et agressions sexuelles, après le rejet de son pourvoi en cassation. Un autre exemple encore, celui avec lequel #MeToo a commencé aux Etats-Unis : Harvey Weinstein. Le célèbre producteur américain est toujours poursuivi dans son pays pour des accusations d'agressions sexuelles et de viols sur plusieurs femmes. Mais il purge déjà depuis 2020 une peine de vingt-trois ans de prison, après une première condamnation pour des faits similaires.

Certaines affaires médiatisées n'arrivent, il est vrai, pas toujours devant la justice, mais c'est aussi parce que les faits sont parfois trop anciens et donc prescrits. L'affaire Olivier Duhamel a, par exemple, relancé le débat sur le délai de prescription de l'inceste. Parce qu'il faut souvent aux victimes plusieurs années pour parler de ces faits intimes.

Le PIB par habitant de la France était supérieur à celui de l'Allemagne et des Etats-Unis en 1980. Faux

"Il faut vous imaginer qu'en 1980, on était au-dessus de l'Allemagne et des Etats Unis sur le PIB. Vous voyez, la chute est encore plus prononcée." Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Contrairement à ce qu'avance Eric Zemmour, le produit intérieur brut par habitant de la France était déjà inférieur à celui des Etats-Unis et de l'Allemagne dans les années 1980, selon les données de l'OCDE. En 1980, le PIB par habitant aux Etats-Unis était de 12 547 dollars, contre 10 388 pour l'Allemagne et 9 662 pour la France.

Graphique OCDE: Produit intérieur brut (PIB), Total, Dollars US/capita, Annuelle, 1960 – 2020

La politique commerciale de l'UE est prise par la Commision européenne seule. Faux

"La politique commerciale n'est pas prise à l'unanimité des gouvernements. Elle est prise par la Commission, toute seule." Eric Zemmour à franceinfo

D'après Eric Zemmour, au sein de l'Union européenne, "la politique commerciale n'est pas prise à l'unanimité des gouvernements, elle est prise par la Commission, toute seule". C'est faux.

Voici le processus : le Conseil européen, composé des chefs d'Etat des pays membres de l'Union, autorise la Commission européenne à négocier un nouvel accord commercial au nom de l'UE. Il lui donne un "mandat de négociation". Le Conseil prend des directives de négociations. La Commission négocie ensuite avec le pays partenaire au nom de l'UE, en étroite coopération avec le Conseil et le Parlement européen.

La Commission soumet le projet d'accord au Conseil en vue de son adoption. Après discussion, le Conseil adopte une décision relative à la signature de l'accord au nom de l'UE. Il transmet l'accord signé au Parlement pour approbation. Lorsque le Parlement donne son accord, le Conseil adopte la décision.

Supprimer les prestations sociales versées aux étrangers rapporterait 20 milliards. Impossible de l'affirmer

"Je supprime les allocations sociales non contributives données aux étrangers. (...) D'après le calcul de mes équipes, ça fait 20 milliards. Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Eric Zemmour avance que l'Etat pourrait économiser 20 milliards d'euros en supprimant les prestations sociales versées aux étrangers. "L'œil du 20 heures" de France 2 a tenté de refaire le calcul. Problème : aucun organisme public ne dispose des données nécessaires à une addition précise. L'équipe du candidat reconnaît elle-même qu'elle a dû faire des "hypothèses". Le chiffrage est donc au mieux approximatif. Voire erroné, de l'avis d'un professeur d'économie sollicité par France 2.

Le Figaro (article payant) s'est aussi penché sur ce chiffre régulièrement avancé par Eric Zemmour, mais a aussi reconnu que les informations précises sur le sujet manquent. "Les 20 milliards d'économies évoquées reposent sur des calculs fondés notamment sur des articles de presse, datant souvent d'il y a plusieurs années, et parfois sur des estimations impossibles à vérifier", affirme le quotidien conservateur.

Le vaccin contre le Covid-19 n'empêche pas les contaminations. A nuancer

"J'ai compris que le vaccin n'empêchait pas la transmission et la contagion et qu'il n'empêchait en vérité que les cas graves." Eric Zemmour à "Elysée 2022"

Eric Zemmour a déclaré que le vaccin contre le Covid-19 "n'empêchait pas la transmission et la contagion et qu'il n'empêchait en vérité que les cas graves", jugeant par conséquent que le pass sanitaire "est devenu inutile". C'est plutôt faux.

L'Organisation mondiale de la santé confirme certes que les vaccinés "courent toujours le risque d'être infectés et d'infecter d'autres personnes", mais l'OMS rappelle que le vaccin réduit bien la transmission du virus. "Les données suggèrent qu'avant l'arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%. Avec Delta, ce chiffre est tombé à environ 40%."