Présidentielle 2022 : misogyne, sincère, inquiétant... Comment les Français voient le candidat Eric Zemmour, selon un sondage

Une mue difficile. Six Français sur dix estiment qu'Eric Zemmour est "misogyne" ou "sexiste vis-à-vis des femmes", selon un sondage Ipsos-Sopra-Steria pour France 2 et France Télévisions, publié jeudi 9 décembre. Presque autant (59%) assurent que le candidat les "inquiète", et 46% qu'il est "démagogique" (contre 35% non). En revanche, 48% des sondés estiment qu'Eric Zemmour "veut vraiment changer les choses".

Le candidat d'extrême droite souffre également d'un déficit de crédibilité. Seuls 38% des personnes interrogées pensent que les propositions d'Eric Zemmour sont "crédibles" sur l'immigration, et 37% le pensent sur l'insécurité. Un quart des Français seulement ont la même opinion concernant son programme économique et ses propositions sur le pouvoir d'achat. Enfin, 21% des Français estiment que ses idées sur l'environnement sont "crédibles".

Sondage réalisé sur internet entre le 6 et le 8 décembre selon la méthode des quotas auprès de 1 500 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.