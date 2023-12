Direct Vœux d'Emmanuel Macron : suivez l'allocution du président de la République pour la nouvelle année à 20 heures

Fixer un "nouveau cap" pour 2024. Emmanuel Macron va délivrer, dimanche 31 décembre dans ses traditionnels vœux aux Français, un message d'"unité". Le chef de l'Etat devrait insister notamment sur les rendez-vous qui doivent rassembler le pays, des Jeux olympiques aux commémorations des 80 ans du Débarquement, en passant par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans son allocution qui débute à 20 heures, le président de la République espère ainsi tourner la page d'une année mouvementée et amorcer la relance d'un quinquennat à la peine. Suivez notre direct.

Un message d'"unité". Après une année 2023 riche en crises et polémiques, de la réforme des retraites à celle sur l'immigration en passant par les émeutes urbaines de l'été ou ses récents propos controversés sur Gérard Depardieu, son discours sera placé sous le signe de "l'unité", résume un conseiller.

Une allocution "brève" et sans annonce prévue. Dans des vœux que l'Elysée annonce "brefs", le président devrait revenir sur l'actualité internationale et évoquer les réformes votées au cours de l'année. Le chef de l'Etat, qui a promis un "rendez-vous avec la nation" pour janvier, ne devrait pas révéler ses intentions dimanche soir.

Le remaniement en toile de fond. Le remaniement gouvernemental, qui apparaît de plus en plus incontournable, interviendra-t-il dès le début de l'année (ou plus tard) et avec quel titulaire à Matignon ? Plusieurs ministres de l'aile gauche, opposés au texte sur l'immigration, sont en tout cas dans une situation délicate en cas de changement d'équipe.