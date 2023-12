Objectif Paris 2024 : "Quand on a goûté aux JO, on a envie d'y retourner", confie le perchiste Renaud Lavillenie

En cette fin d'année 2023, franceinfo rencontre des sportifs qui vont animer 2024, avec les Jeux olympiques et paralympiques en ligne de mire. Parmi eux : le perchiste français Renaud Lavillenie, champion olympique 2012 à Londres, médaillé d'argent en 2016 à Rio et finaliste en 2021 à Tokyo.

franceinfo : Ça fait un peu plus de trois mois que vous vous êtes fait opérer du tendon de l'ischio-jambier gauche. Comment va cette cuisse gauche aujourd'hui ?

Renaud Lavillenie : Bien mieux que ce que c'était au mois d'août ! Maintenant on va pouvoir attaquer la phase de réathlétisation, rentrer un peu dans le vif du sujet. Parce qu'il y a eu trois mois qui étaient un peu longs, où il fallait vraiment préserver le tendon pour qu'il cicatrise bien. Donc je vais commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour espérer courir à fond d'ici la fin de l'hiver.

Ce n'est que dans trois mois que vous allez pouvoir reprendre une activité dite normale. Ça nous mène à la mi-mars. Début avril, il vous restera un tout petit mois pour décrocher un des trois tickets olympiques pour les perchistes hommes français en franchissant 5,82m. Aujourd'hui, ça vous paraît réaliste ?

Oui, ça me paraît réaliste parce que c'est une performance que j'ai déjà faite plus de 150 fois dans ma carrière et pas quand tout allait bien non plus et que, forcément, quoi qu'il arrive, c'est l'objectif que je me suis fixé. Voire si je peux arriver à faire mieux, je ne vais surtout pas m'en priver. Donc j'ai surtout hâte de me retrouver au mois de juin, dans cette période un peu cruciale où il va falloir réaliser les minima, où il va falloir décrocher sa place aux championnats de France. Mais je fais du sport pour ça aussi donc c'est un beau challenge.

Que faire d'ici là pour être le mieux préparé possible pour les championnats de France et une fois le ticket olympique décroché, pour être le mieux préparé possible pour les Jeux ?

Il faut arriver à monter en puissance. L'objectif pour moi, c'est d'accepter de ne pas en faire trop tôt pour un peu se préserver et ne pas prendre le risque de tout recasser. Et puis surtout, c'est de garder confiance dans les acquis que j'ai pu travailler depuis plus de quinze ans pour se dire que, jusqu'au dernier essai, c'est encore réalisable. Même si se mettre sous pression ce n'est pas forcément ce que l'on aime le plus. Et après, l'objectif c'est de se projeter parce que l'objectif de pouvoir participer aux Jeux olympiques à Paris est quand même assez grandiose.

"Le but, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin de l'été." Renaud Lavillenie à franceinfo

Ces jeux-là, à Paris, vous devez absolument y être ? Ou peu importe l'endroit, vous vous seriez battu autant ?

Peu importe, vraiment. Je me serais battu parce que les JO quand on les a déjà goûtés, on a envie d'y retourner. Moi, j'ai bien compris une chose, c'est que le saut à la perche, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime pratiquer et ce que j'aime encore plus, c'est le pratiquer dans des endroits fabuleux. Les Jeux olympiques, quoi qu'il arrive, c'est magique. Mais le fait de l'avoir à la maison à Paris, ça n'a pas de prix.

Dans votre livre Je ne regrette presque rien, vous racontez ce jour où vous êtes médaillé olympique à Londres et que vous êtes porté par un stade qui encourage en réalité le relais britannique. Mais vous vous sentez porté par cette ambiance malgré tout. Vous espérez vraiment ressentir ça l'été prochain à Paris ?

Bien sûr, je l'espère. D'autant plus que j'ai déjà eu la chance de faire quelques meetings au Stade de France. On sent cette énergie quand on va avoir des matchs de foot ou de rugby. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et nous, en athlé, ce n'est pas tous les week-ends que l'on peut vivre ça. On sait que tout le monde se prend au jeu et que tout le monde va se donner à 100 % parce qu'on veut voir des résultats, on veut voir du dépassement de soi, des joies, des émotions. Et pour ça, on sait que le public peut avoir un réel impact !