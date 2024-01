Direct Polémique sur les propos d'Amélie Oudéa-Castéra : l'opposition réclame la démission de la ministre de l'Education nationale

#POLITIQUE Contacté par franceinfo, l'entourage de la ministre assure qu'elle " dément catégoriquement les propos rapportés par 'Libération' " et "on peut s’interroger sur l’intention liée à ces propos inexacts, déplacés et blessants pour des parents sur leur enfant près de 15 ans plus tard". "Comme tous les parents, Amélie Oudéa-Castéra et Frédéric Oudéa ont toujours eu comme priorité le bien-être de leur enfant et sous-entendre qu’ils auraient fait un choix qui irait à l’encontre de leurs valeurs et de l’épanouissement de leur petit garçon les heurte profondément", ajoute l'entourage de la ministre.