Cyclone Belal : retour au calme à La Réunion, mais l'ampleur des dégâts reste à déterminer

Après le passage du cyclone Belal à La Réunion, lundi 15 janvier, le confinement est maintenu par les autorités le temps de procéder aux premiers nettoyages. Le calme est revenu après une journée de grande tension marquée par des vents extrêmes et des inondations dans certaines villes. Le vent a faibli et la pluie s'est arrêtée. Devant son domicile d'Etang-Salé les Hauts, la correspondante de franceinfo a pu contaster les dégats sur la nature : de nombreux arbres arrachés dont certains bloquent les chemins, voire les portails d'accès des habitations. Des objets d'extérieur ont aussi été emportés et brisés par le vent. Mais le bilan est moins catastrophique qu'annoncé.

Le dernier point de la préfecture fait état d'une personne décédée. Un sans-abri, retrouvé mort à Saint-Gilles dimanche soir, mais dont on ignore si la disparition est précisément liée aux intempéries. Pour le reste, 150 000 foyers sont toujours privés d'électricité, soit un tiers des abonnés, et 37 000 foyers n'ont plus d'eau. L'Agence régionale de santé (ARS) appelle à ne pas consommer l'eau du robinet pour l'instant, mais à privilégier l'eau en bouteilles. Les premiers repérages permettent aussi de découvrir des inondations ou des infiltrations dans certaines maisons.

Réouverture de l'aéroport

Le préfet de La Réunion n'annonce pas encore la levée de l'alerte rouge. Il se prononcera mardi matin parce que même si le cyclone Belal est passé, il faut maintenant laisser travailler les agents de la voirie. C'est l'objectif des services de l'État qui souhaitent poursuivre le confinement pour leur permettre de faire du repérage et de sécuriser les routes en toute sérénité. Ils seront épaulés par quelque 150 pompiers, agents Enedis et gendarmes venus de métropole, qui devraient arriver mardi.

L'aéroport de Gillot rouvrira à 18h30 pour des vols prévus à partir de 20 heures. Un soulagement pour les milliers de voyageurs bloqués. L'aéroport sera ensuite ouvert 24 heures sur 24, le temps de réguler la situation. Dès la levée de l'alerte rouge, l'île passera en phase de sauvegarde. C'est là qu'un bilan plus précis pourra être dressé. Les agriculteurs sont particulièrement inquiets pour les récoltes.