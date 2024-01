Direct Cyclone Belal : "27 000 clients sont déjà privés d'électricité", annonce le préfet de La Réunion

#BELAL Bonjour @cantalou15, voici quelques informations données, sur franceinfo cette nuit, par le maire de la ville de Saint-Paul, à La Réunion, où des vents de 215 km/h ont été mesurées. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est la submersion marine. On voit que la houle se renforce de plus en plus", a assuré le maire, qui a "décidé d'évacuer un certain nombre d'habitants sur le littoral pour éviter qu'ils puissent être pris dans la submersion marine".