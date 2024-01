Dakar 2024 : le motard espagnol Carles Falcon est mort, huit jours après avoir subi un grave accident

Le pilote espagnol Carles Falcon, victime d'une chute le 7 janvier lors de la deuxième étape du Dakar 2024 en Arabie saoudite, est mort, lundi 15 janvier, a annoncé son équipe dans un communiqué. "Ce lundi 15 janvier, Carles nous a quittés. L'équipe médicale a confirmé que les dommages neurologiques causés par l'arrêt cardiorespiratoire au moment de l'accident étaient irréversibles", a précisé l'écurie Twintrail Racing Team.

ASO, organisateur du rallye-raid, a ensuite confirmé la nouvelle dans un communiqué. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris par sa famille le décès du pilote espagnol Carles Falcon. Lors de la spéciale de la deuxième étape entre Al Henakiyah et Al Duwadimi, le pilote a été victime d'une importante chute après 448 kilomètres. Les équipes médicales arrivées sur place ont pu évaluer la gravité de son état. Malgré tous les efforts des médecins, le pilote a succombé à ses blessures. Les organisateurs du Dakar et les concurrents adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", a indiqué l'organisateur.

Le motard espagnol (45 ans), qui participait à son deuxième Dakar à moto, avait dû être réanimé sur place à la suite d'un arrêt cardiaque, avant d'être transféré en hélicoptère vers l'hôpital d'Al Duwadimi, à l'ouest de Riyad. Plongé dans le coma depuis huit jours, il souffrait "d'une fracture de la vertèbre C2". L'équipe avait également précisé qu'il souffrait d'un œdème au cerveau.