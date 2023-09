Visite du pape à Marseille : un discours pour dénoncer l'indifférence face aux migrants

Durée de la vidéo : 2 min

Vendredi 22 septembre, le pape François s'est d'abord rendu à la basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille (Bouches-du-Rhône), puis il a ensuite pris la parole avec des mots forts, en rappelant notre devoir "d'humanité et de civilisation" sur la question migratoire.

Face à la Méditerranée, sur les hauteurs de Marseille (Bouches-du-Rhône), le pape François prend le temps de saluer, de remercier les hommes et femmes qui viennent en aide aux migrants, vendredi 22 septembre. Et qui selon lui, font "l'honneur de l'humanité". Des réfugiés viennent offrir des lettres, se prosterner aux pieds de ce pape qui fait des migrants l'une des causes principales de son pontificat.

Une prière en français

Il dépose ensuite une gerbe au nom de tous les migrants qui ont péri en mer, et, fait rare, c'est en français qu'il prie. Des prières et un discours forts à l'intention des chrétiens, mais aussi des responsables politiques. "L'indifférence ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisations. Que chacun fasse le choix entre la culture de l'humanité et celle de l'indifférence", déclare le pape François. C'est la première fois depuis 490 ans qu'un pape se déplace dans la cité phocéenne.