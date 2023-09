Guerre en Ukraine : qui est à l’origine du tir sur le marché de Kostiantynivka ?

Durée de la vidéo : 2 min

Le 6 septembre dernier, un missile explosait sur le marché de Kostiantynivka en Ukraine. Si le pays accuse les Russes, d’autres hypothèses ont été étudiées par nos confrères du New York Times.

Le grondement d’un missile, suivi d’une explosion destructrice. Lorsqu’une frappe touche la petite ville ukrainienne de Kostiantynivka, le 6 septembre dernier, les secouristes accusent aussitôt l’armée russe. Quelques minutes plus tard, minutes plus tard, le président ukrainien prend la parole. "16 personnes viennent d’être tués après une attaque des terroristes russes", assurait alors Volodymyr Zelensky. Pourtant, cette thèse est désormais mise à mal par le New York Times.

L’hypothèse d’un tir perdu ou défectueux





Dans une enquête, le quotidien américain a décrypté les images, relevé des indices et analysé les fragments de missiles. Sur la vidéo, il a noté la position du projectile dans le reflet du capot des voitures, puis le regard des passantes tournés dans la même direction. Conclusion des experts : le missile provenait très probablement du territoire contrôlé par l’armée ukrainienne. Le tir s’est abattu sur la ville à 14h04. Il pourrait être parti d’une batterie ukrainienne située à 16 km de là, à 14h.



Sur place, des traces de végétation brûlée attestent d’un tir récent. Sur les images satellites consultées par le quotidien, ces traces n’existaient pas quelques heures plus tôt. Enfin, les fragments de missile collecté sèment aussi le trouble. Le New York Times penche pour l’hypothèse d’un tir perdu ou défectueux. Un conseiller de Volodymyr Zelensky a annoncé une enquête.