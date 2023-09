Visite papale à Marseille : le Stade Vélodrome se transforme en cathédrale

Durée de la vidéo : 1 min

À Marseille, 3 500 personnes travaillent afin de transformer le Stade Vélodrome en cathédrale à ciel ouvert. Le pape François officiera dans ce temple du football samedi 23 septembre à partir de 16h30.

De la grand-messe du rugby à la ferveur catholique. À Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 22 septembre, une course contre-la-montre à démarrer au cœur du Stade Vélodrome. Techniciens, ingénieurs et bénévoles, une fourmilière de 3 500 personnes est mobilisée pour transformer le temps du football et du rugby en cathédrale. Ils ont 36 heures pour changer de décor pour accueillir la messe du pape François et ses 60 000 fidèles.

Préserver la pelouse

"La contrainte, c’est l’enchaînement des deux événements. Les livraisons ne pouvaient arriver qu’à partir d’aujourd’hui. Le montage de la scène n’a pu commencer que cette nuit", explique Chloé Chabrol Griffiths, directrice programmation et développement Mars 360 à Marseille. Il n’y a pas de temps à perdre, car l’acoustique doit être parfaite. C’est dans les gradins du virage nord qu’est montée une scène de 30 m sur 10. Le pape officiera ici et non sur la pelouse pour ne pas l’abîmer, en plein mondiale de rugby.

Le diocèse de Marseille a alloué un budget de 1,3 million d’euros pour l’événement. Le mobilier arrivera dans la nuit, comme un fauteuil roulant, fabriqué par un jeune fidèle. Les opérations vont durer toute la nuit pour réaliser un miracle : transformer un stade de football en une cathédrale géante à ciel ouverte.