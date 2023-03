Tornade aux États-Unis : un réfrigérateur sauve la vie de neuf personnes

Le week-end du 25 mars, les propriétaires d'un restaurant et leurs employés ont survécu à une tornade dans le Mississippi, aux États-Unis, en se cachant dans la gigantesque chambre froide de l'établissement.

Lorsque la tornade a frappé la ville de Rolling Fork dans le Mississippi (États-Unis), durant le week-end du 25 mars, les habitants n'ont eu que quelques minutes à peine pour se mettre à l'abri. Pour les employés d'un restaurant, le salut est venu d'un immense réfrigérateur. "Ce frigo a sauvé la vie de neuf personnes. Si Dieu ne nous avait pas prévenus de l'arrivée d'une tornade, nous serions tous morts dans le restaurant qui se trouvait juste ici", témoigne une rescapée.

"C'est comme si on nous jetait dans tous les sens"

Il ne faut que quelques secondes aux clients pour comprendre ce qui s'apprête à s'abattre sur eux. La propriétaire a alors un réflexe : pousser tout le monde à l'intérieur de la chambre froide. "On était dans le frigo. C'est comme si on nous jetait dans tous les sens. Tout le monde était les uns sur les autres. On essayait de s'accrocher aux étagères sur les murs. (...) On a crié, pleuré et aussi prié. Soudain, tout s'est arrêté", confie Tracy Harden, la propriétaire du Chuck's Dairy Bar. Les neuf personnes présentes dans la chambre froide ont survécu. D'autres habitants n'ont pas eu cette chance. Rien qu'à Rolling Fork, 13 personnes ont perdu la vie.