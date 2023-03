Tornade dans le Mississippi : la ville de Rolling Fork dévastée

Des tornades ont dévasté le Mississippi (États-Unis), vendredi 24 mars. Au moins 25 personnes sont décédées.

A Rolling Fork (Mississippi, États-Unis), une maison n’a plus de toit, qui a été complètement arraché par les bourrasques. C’est ce genre de scène que l’on retrouve sur le chemin de la tornade : des amas de tôle, de mobilier, parfois même de voitures qui parsèment la ville de Rolling Fork. Les habitants racontent tous le même déroulement : une alerte à la tornade a eu lieu vendredi soir et à peine quelques minutes plus tard, un déferlement de vents violents s’est déclenché. Certains se sont cachés dans leur baignoire.

La reconstruction devrait prendre plusieurs années

Ce qui a le plus marqué c’est la vitesse à laquelle tout cela s’est déroulé. Beaucoup ont perdu en quelques instants des années de vie. La communauté est entièrement touchée : famille ou amis ont perdu leur maison ou la vie. La Croix-Rouge et d’autres organismes ont mis en place un refuge et des distributions d’eau et de nourriture pour les sinistrés. Mais la reconstruction, indiquait un résident, devrait prendre plusieurs années, explique la journaliste de France Télévisions Alice Sangouard, envoyée spéciale à Rolling Fork.