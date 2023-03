Guerre en Ukraine : un Russe séparé de sa fille à cause d'un dessin

En Russie, un père de famille a été condamné à deux ans de prison par contumace. Sa fille avait fait un dessin dénonçant la guerre en Ukraine, jugé critique par les autorités russes.

Cette histoire commence par un simple dessin d'enfant. Au centre, une mère et sa fille sont représentées. À gauche, un drapeau ukrainien et une inscription "gloire à l'Ukraine". À droite, deux missiles, un drapeau russe et un message "non à la guerre". Ce dessin, réalisé par une fille de 12 ans, date d'avril 2022, soit deux mois après le début de la guerre. Masha étudiait à Efremov (Russie), une ville située à 300 kilomètres de Moscou (Russie). C'est son école qui a alerté les autorités après la découverte de son dessin.

La petite fille envoyée dans un foyer pour enfants

Depuis, la vie de Masha a basculé : elle a été envoyée dans un foyer pour enfants, mais personne ne l'a vue depuis le 1er mars dernier. L'affaire de ce dessin a ensuite rattrapé le père de la jeune fille. L'homme a été assigné à résidence. Lundi 27 mars, il a été jugé pour des publications anti-guerre sur les réseaux sociaux. Mais, dans la nuit, il s'est enfui de sa résidence. En son absence, il a été condamné à deux ans de prison par contumace pour avoir discrédité l'armée russe. Un bouc émissaire pour son avocat, qui dénonce des "raisons purement politiques".