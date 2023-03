Eurozapping : des individus en lien avec l'extrémisme islamiste interpellés en Belgique

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 28 mars.

La Belgique a-t-elle échappé à un attentat terroriste ? Un double coup de filet à Anvers et à Bruxelles, avant une attaque potentielle, a été annoncé par le parquet fédéral, mardi 28 mars. Huit jeunes, dont certains en lien avec l'extrémisme islamiste, ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu planifier un attentat. Les prévenus étaient connus des forces de l'ordre et suivis sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, aucune arme n'a été saisie.

Une amende record pour l'entreprise britannique William Hill

En Suisse, un quart des adolescents âgés entre 11 et 15 ans ont déjà fumé. En quatre ans, la consommation des filles a doublé et rattrape celle des garçons. Plusieurs pistes sont à l'étude pour limiter l'accès à ces produits, comme interdire leur vente aux plus jeunes ou les taxer davantage.

En Grande-Bretagne, William Hill, un géant du jeu, a écopé d'une amende record de 21 millions d'euros. La justice lui reproche de ne pas lutter contre l'addiction des joueurs et d'autoriser du blanchiment d'argent.