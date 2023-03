Guerre en Ukraine : la Russie se prépare à une contre-offensive ukrainienne

Une contre-offensive pourrait bientôt être lancée par l'Ukraine, qui vient de recevoir des chars lourds de la part de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.

Pour lancer une grande offensive, il faut des chars lourds et modernes. Des Challengers sont en train d'arriver en Ukraine, livrés par la Grande-Bretagne, tandis que la Pologne et l'Allemagne ont envoyé des chars Leopard. Le ministre ukrainien de la Défense prend ces livraisons avec bonne humeur. "C'est par où la route pour Moscou ?", ironise-t-il à l'intérieur d'un char. L'arrivée de ces armes constitue un préalable à une éventuelle offensive. Mais il faut d'abord que les 30 000 Ukrainiens formés en ce moment en Europe et aux États-Unis soient prêts.

Kiev garde le secret sur le lieu et la date

Première hypothèse, l'offensive pourrait partir de la région de Zaporijia, au sud du pays. Un assaut qui permettrait de couper en deux les territoires tenus par les Russes. Le même mouvement est possible plus au nord, dans la région de Vouhledar par exemple, pour rejoindre Marioupol. Mais Kiev gardera le secret sur le ou les lieux et sur la date jusqu'au bout. De leur côté, les Russes se préparent à une offensive ukrainienne.