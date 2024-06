Les deux candidats à la Maison Blanche se sont écharpés pendant 90 minutes sur des sujets tels que l'inflation, l'avortement ou encore la régularité du scrutin présidentiel.

Un face-à-face tendu. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine – l'ex-président républicain Donald Trump et le chef d'Etat sortant Joe Biden – ont débattu pour la première fois de la campagne lors du débat présidentiel de CNN. Malgré des règles plus strictes et des micros désactivables par la modération, les deux adversaires ont multiplié les attaques personnelles, se traitant notamment de "dépravé", de "menteur" ou encore de "pleurnicheur". Retour sur six moments marquants de ce débat télévisé.

1 Joe Biden et Donald Trump se rejettent la faute sur l'inflation

Présidentielle américaine 2024: l'économie, première question du débat Biden-Trump

La situation économique des Etats-Unis a été le premier thème abordé dans ce débat. Quatre ans après la pandémie de Covid-19, qui a éclaté alors que Donald Trump était au pouvoir, les deux candidats se sont mutuellement accusés d'avoir favorisé l'inflation et d'avoir dépensé sans compter. "Quand il est parti, c'était le chaos", a déclaré Joe Biden au sujet de son prédécesseur. "Nous avons été frappés par le Covid-19, il a fallu dépenser l'argent nécessaire, a rétorqué Donald Trump. Nous leur avons rendu un pays où la bourse était à un niveau supérieur à l'avant-Covid."

A la fin du mandat de Donald Trump, le niveau de la hausse des prix aux Etats-Unis était d'environ 1,4%. En juin 2022, un an et demi après l'élection de Joe Biden, l'inflation avait atteint la barre des 9%. Elle a ensuite baissé lentement et se stabilise aujourd'hui autour de 3%. Entre les milliards de dollars injectés dans l'économie par les deux gouvernements et l'envolée des prix liée à la guerre en Ukraine, les économistes peinent toutefois à désigner un seul responsable de l'inflation dans le pays.

2 Donald Trump accuse les démocrates de vouloir "tuer des enfants"

Présidentielle américaine 2024: passe d'armes sur l'avortement entre Joe Biden et Donald Trump

Les deux candidats ont aussi abordé la question de l'avortement, dont le droit n'est plus garanti au niveau fédéral depuis une décision de la Cour suprême du pays prise le 24 juin 2022. "J'ai nommé trois super juges [à la Cour suprême], et ce qu'ils ont fait, c'est voter contre [ce droit fédéral] pour s'en remettre aux Etats, a retracé Donald Trump. C'est ce que les gens voulaient." Depuis cette décision, plusieurs Etats américains ont réduit drastiquement l'accès à l'avortement. Dans l'Arizona, l'IVG est même presque totalement interdit.

A ce sujet, Donald Trump dit vouloir "respecter des exceptions, comme lorsqu'il y a viol, inceste, ou quand la vie de la mère est en danger", mais il souhaite que le dernier mot revienne aux Parlements des Etats. Après avoir qualifié ce revirement juridique de "terrible", Joe Biden a promis de restaurer ce droit à l'échelle du pays, sans préciser comment. Un boulevard pour Donald Trump, qui a ressorti une fausse information à l'encontre du camp démocrate. "Ils veulent tuer un enfant après le huitième, le neuvième mois, et même après la naissance", a-t-il accusé. "Ce n'est tout simplement pas vrai", a balayé Joe Biden.

3 Joe Biden traite son adversaire de "pauvre type" et de "loser"

"C'est vous le pauvre type, le loser !", s'emporte Joe Biden face à Donald Trump

C'est l'un des rares moments où Joe Biden, en retrait durant le débat, a donné de la voix. Alors que Donald Trump l'accusait de loger des migrants "dans des hôtels de luxe à New York" au lieu de s'occuper des anciens combattants, le président sortant a répliqué en faisant référence à des propos tenus par son adversaire en septembre 2020. Donald Trump avait alors été épinglé par la presse américaine pour avoir qualifié de "nuls" et de "perdants" des soldats américains morts au combat, enterrés dans un cimetière où il ne voulait pas se rendre.

"Mon fils n'était pas un perdant, ce n'était pas un pauvre type !" s'est étranglé Joe Biden, la mâchoire serrée, évoquant son fils Beau, vétéran de guerre et mort d'un cancer en 2015. "C'est vous le pauvre type, le loser !" a-t-il lancé, en se tournant vers Donald Trump. Ce dernier a assuré n'avoir jamais tenu ses propos, pourtant confirmés à l'époque par la chaîne Fox News, proche de sa ligne conservatrice.

4 Donald Trump estime que Joe Biden est "devenu palestinien"

"C'est un mauvais Palestinien", raille Donald Trump au sujet de Joe Biden

Au moment où les deux candidats étaient interrogés sur la politique internationale, Donald Trump a accusé Joe Biden de laxisme et d'incompétence en tant que gendarme du monde. "La Russie n'aurait jamais attaqué si j'avais été président", a-t-il assuré, au sujet de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. "Moi cette guerre, je l'aurais réglée, j'aurais trouvé un accord entre Zelensky et Poutine", a-t-il déclaré, après avoir insisté sur les pertes de l'armée ukrainienne.

Mais c'est à propos de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza que le candidat républicain s'est montré le plus incisif. "Il devrait laisser [l'armée israélienne] y aller et finir le boulot", a-t-il réclamé, alors que Joe Biden tente depuis plusieurs semaines d'obtenir un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. "Mais il ne veut pas le faire, il est devenu palestinien, a raillé Donald Trump. Sauf qu'ils [les Palestiniens] ne l'aiment pas parce que c'est un très mauvais Palestinien, un Palestinien faible."

5 Joe Biden qualifie son rival de "repris de justice" et de "dépravé"

Moins d'un mois après qu'un jury a déclaré Donald Trump coupable de fraude dans l'affaire Stormy Daniels, Joe Biden a utilisé ce verdict pour discréditer son adversaire. "La seule personne ici qui soit un repris de justice, c'est l'homme que je regarde", a-t-il lancé, après des accusations de fraude électorale concernant le précédent scrutin présidentiel.

De quoi irriter Donald Trump, qui s'en est alors pris à la famille Biden. "Quand il parle de repris de justice, son fils est un repris de justice", a-t-il rétorqué, en faisant référence à l'autre fils du président américain, Hunter, récemment condamné pour détention illégale d'arme à feu. "Dès qu'il quittera ses fonctions, Joe pourrait devenir un repris de justice avec toutes les choses qu'il a faites", a avancé Donald Trump, sans citer de faits répréhensibles précis.

"C'est un outrage, (...) aucun président n'a jamais parlé comme ça", s'est énervé Joe Biden. "Vous avez couché avec une star du porno alors que votre femme était enceinte. Vous avez le sens moral d'un dépravé", a-t-il tancé, dans une référence directe à l'ex-actrice Stormy Daniels, qui assure avoir eu des relations sexuelles avec Donald Trump en 2006.

6 Joe Biden affirme que Donald Trump est un "pleurnicheur"

Présidentielle américaine 2024 : Donald Trump annonce qu'il ne reconnaîtra le résultat que "si l'élection est légale et valide" Donald Trump annonce qu'il ne reconnaîtra le résultat que "si l'élection est légale et valide" (CNN / FRANCE 2)

A la question "Reconnaîtrez-vous le résultat des élections, peu importe qui gagne ?", Donald Trump a répondu en posant ses conditions. "Si l'élection est juste, légale et valide, absolument. J'aurais préféré accepter [le résultat de 2020] mais la fraude et tout le reste étaient hallucinants !" a-t-il assuré.

"On verra vos chiffres quand l'élection sera terminée", lui a lancé Joe Biden. "Vous êtes un pleurnicheur. Quand vous avez perdu la première fois, vous avez multiplié les appels dans des cours [de justice] à travers tout le pays, a rappelé le président sortant. Aucun tribunal aux Etats-Unis, local ou d'Etat, ne vous a donné raison, mais vous avez continué à mentir."

Après avoir traité son adversaire de "pleurnicheur" une seconde fois, provoquant un haussement de sourcil de Donald Trump, Joe Biden l'a accusé de "ne pas être capable d'accepter" la défaite. "Quelque chose a explosé en vous quand vous avez perdu, la dernière fois", a lancé le démocrate, alors que le débat touchait à sa fin.