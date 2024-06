Présidentielle américaine 2024 : comment CNN a pris la main sur le débat Biden-Trump pour éviter tout débordement

Un duel attendu sur le fond et inédit sur la forme. A un peu plus de quatre mois de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, Joe Biden et Donald Trump vont à nouveau s'affronter sur un plateau de télévision, jeudi 27 juin à 21 heures (3 heures du matin dans l'Hexagone), près de quatre ans après leur premier affrontement pour l'élection 2020. A l'époque, les deux hommes n'avaient pas hésité à s’attaquer personnellement, dans une ambiance tumultueuse.

Cette fois-ci, la chaîne américaine CNN, qui organise cet événement, veut éviter la cacophonie et la polémique. Le débat va se dérouler dans ses locaux, à Atlanta (Géorgie), sans public et avec des micros désactivables, entre autres dispositions acceptées par les équipes de campagne des deux candidats.

Un rendez-vous organisé par CNN pour la première fois depuis 1988

La célèbre chaîne d'information américaine organise le duel télévisé d'une campagne présidentielle pour la première fois depuis la fin des années 1980. Les deux candidats, les plus âgés de l'histoire américaine, ont ainsi tourné le dos à l'organisateur historique de ces affrontements, la Commission des débats présidentiels. Depuis 1988, cet organisme indépendant avait préparé chacun de ces rendez-vous politiques incontournables.

La directrice de campagne de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, a justifié ce choix. "Le modèle de la Commission consistant à construire d'immenses spectacles avec un large public (...) n'est tout simplement pas nécessaire ni propice", a-t-elle écrit dans une lettre, rapporte le Washington Post. Elle regrette que les derniers débats aient été pensés comme "un divertissement pour un public composé de donateurs bruyants ou perturbateurs". Un autre débat est prévu sur la chaîne ABC le 10 septembre, mais les modalités d'organisation ne sont pas connues pour le moment.

Un débat précoce par rapport aux précédentes campagnes

Comme le rappelle le New York Times, ce premier duel télévisé intervient très tôt dans la campagne, avec plusieurs mois d'avance sur la date habituelle. Lors de la présidentielle 2020, le premier rendez-vous télévisé entre les deux hommes avait eu lieu le 29 septembre.

Ce débat intervient également avant les conventions d'investiture démocrate et républicaine. En conséquence, Joe Biden et Donald Trump s'exprimeront en tant que candidats supposés de leur camp à l'élection présidentielle. Dans une course de plus en plus serrée, les deux hommes jouent gros. Selon la moyenne des sondages nationaux établie par le site FiveThirtyEight au 26 juin, Joe Biden et Donald Trump se tiennent dans un mouchoir de poche dans les intentions de vote (40,8% pour le démocrate contre 40,7% pour le républicain). Le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. occupe la troisième place, avec 9,5%.

Ce premier duel constitue un moment important de la campagne et pourrait faire pencher la balance, estime l'éditorialiste politique Ronald Brownstein pour CNN, en "révélant le caractère et les compétences". Pour Donald Trump, cette séquence lui permettrait d'adoucir son image auprès d'une partie de l'opinion. "Le plus grand défi de Donald Trump est son caractère (...) De nombreux électeurs ne sont toujours pas convaincus qu'il possède l'éthique, l'engagement envers l'Etat de droit ou la boussole morale d'un président", analyse-t-il.

Du côté de Joe Biden, qui fêtera ses 82 ans deux semaines après l'élection, il faudra avant tout dissiper les doutes et les réticences d'une partie des électeurs sur son état de santé. "S'il tient le choc, il pourrait atténuer les inquiétudes massives sur son âge", analyse sur X Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des Etats-Unis. Il relève au passage que Donald Trump, lui, devra "éviter de faire son âge (78 ans cette semaine)".

Une organisation revue pour éviter tout désordre

En 2020, le premier débat entre les deux prétendants à la Maison-Blanche, suivi par 73 millions de personnes, avait tourné au chaos. Invectives, railleries et attaques personnelles avaient rythmé les deux heures de direct. Donald Trump, alors président sortant, n'avait cessé d'interrompre son rival démocrate, qui avait fini par lui lancer : "Tu vas la fermer mec ?"

Pour éviter que l'histoire ne se répète, des mesures ont été prises par CNN. Avec un changement majeur : le débat va se dérouler sans public, une première depuis l'élection présidentielle de 1976. Par ailleurs, le micro de Joe Biden sera coupé quand Donald Trump s'exprimera, et vice-versa. Une exigence de l'équipe de l'actuel président américain, selon le New York Times.

Join CNN as President Biden and former President Trump meet for their first highly anticipated debate of this election season. Thursday, June 27 at 9p ET on CNN and streaming on Max. pic.twitter.com/TUDfIFiG4B — CNN (@CNN) June 18, 2024

CNN précise que ce duel de 90 minutes sera interrompu par deux pauses publicitaires. Au cours de ces temps morts, il sera interdit aux candidats d'interagir avec leurs équipes. Le média précise également qu'"aucun accessoire ni note préécrite ne seront autorisés sur scène." Un stylo, un bloc de papier et une bouteille d'eau seront tout de même remis à Joe Biden et Donald Trump. CNN assure que ses deux modérateurs, Jake Tapper et Dana Bash, des figures de la chaîne, "utiliseront tous les outils à leur disposition pour faire respecter les temps de parole et assurer un débat civilisé".