Pourquoi l'offensive turque en Syrie paralyse autant les Etats-Unis que la Russie

L'offensive turque en Syrie se poursuit. "Nous allons poursuivre notre lutte (...) jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints", a prévenu, mardi 15 octobre, le président turc, Recep Tayyip Erdogan. En sept jours, cette opération militaire a déjà tué, côté syrien, 70 civils et 135 combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). En Turquie, 20 civils sont morts dans des tirs de roquettes en provenance de la Syrie. Les affrontements ont également tué 120 combattants proturcs, selon l'OSDH, et cinq soldats turcs, selon Ankara. L'offensive a provoqué en outre l'exode de 160 000 personnes, d'après l'ONU.

Si la marge de manœuvre française dans ce dossier semble bien maigre, les possibilités d'action des deux grandes puissances mondiales que sont les Etats-Unis et la Russie apparaissent elles aussi très limitées. Franceinfo vous explique pourquoi cette crise paralyse Washington et le Kremlin.

"Trump s'est coincé tout seul, analyse pour franceinfo Nicole Bacharan*, politologue et spécialiste des Etats-Unis. Il n'y avait aucun impératif immédiat à retirer les troupes américaines et il a donné son feu vert à Erdogan." Après avoir semblé autoriser cette opération en retirant des soldats américains de secteurs frontaliers dans le nord syrien, le président des Etats-Unis a soufflé le chaud et le froid, menaçant notamment, lundi, d'"anéantir" l'économie turque si Ankara "dépassait les bornes". Pourquoi ce changement de ton ? Parce qu'il est acculé de toutes parts, souligne Nicole Bacharan.

Si Trump semble reculer d'une manière ridicule et qu'il menace d'agir contre une situation qu'il a lui-même créée, c'est parce qu'il a tout le monde contre lui, les démocrates, les républicains et le Pentagone.Nicole Bacharan, politologueà franceinfo

Résultat : lundi, Donald Trump a promis sur Twitter que "de grosses sanctions contre la Turquie" étaient en préparation.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!