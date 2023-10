États-Unis : la menace d'un "shutdown" plane sur le pays

Durée de la vidéo : 1 min

Sans accord entre les républicains et les démocrates, l'ensemble des services publics serait paralysé aux Etats-Unis. À un an de l'élection présidentielle, l'enjeu de ce bras de fer est aussi politique, mais les conséquences pourraient être très fortes pour les Américains.

Les États-Unis vont-ils éviter le "shutdown", après le coup de théâtre survenu samedi 30 septembre ? La paralysie des services publics pourrait ne pas avoir lieu, après que la Chambre des représentants, sous contrôle républicain, a adopté une mesure de financement d'urgence. Le texte doit désormais être adopté au Sénat. Voilà plusieurs mois que républicains et démocrates échouent à trouver un accord sur le budget.

1,5 million de fonctionnaires potentiellement privés de salaire

Un bras de fer éminemment politique, alors que l'élection présidentielle américaine se tiendra dans un an. Donald Trump, qui pourrait à nouveau se porter candidat, appelle ses soutiens à paralyser l'état fédéral. "Les démocrates veulent détruire le pays, mais ils vont devoir faire des concessions", a-t-il déclaré. Une posture que les intéressés dénoncent. Sans accord, les services publics, les musées et les parcs nationaux seront fermés, et 1,5 million de fonctionnaires se trouveront au chômage technique et seront privés de salaire.