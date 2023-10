Climat : la France touchée par une chaleur inédite en plein automne

Durée de la vidéo : 1 min

Du sud-ouest au nord du pays, les températures sont spectaculairement élevées, samedi 30 septembre. Elles viennent ponctuer un mois de septembre qui aura été le plus chaud jamais enregistré, et qui témoigne de la crise climatique.

En plein automne, à Villeneuve-d'Ascq (Nord), le soleil brille, samedi 30 septembre. Dans un parc de la ville, les joggeurs ont choisi de sortir plus tôt pour trouver un peu de fraîcheur. Le mercure devrait encore grimper dans les prochains jours. Les plus fortes chaleurs sont attendues de la basse vallée du Rhône jusqu'au Roussillon. Il pourrait faire jusqu'à 35°C dimanche. L'ensemble du sud-ouest de la France devrait connaître des températures 10°C au-dessus des normales de saison.

Un mois de septembre record

À La Ciotat (Bouches-du-Rhône), le ciel est à peine voilé et l'eau n'a perdu que quelques degrés. Certains en profitent même pour prolonger leur été. "C'est le meilleur moment. Les gens sont beaucoup plus en vacances qu'en plein été, [...] ils sont beaucoup plus détendus et sans source de stress", sourit une serveuse. Mais ces chaleurs sont surtout une mauvaise nouvelle : septembre aura été le mois le plus chaud jamais enregistré en France. Une conséquence directe du dérèglement climatique.