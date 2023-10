États-Unis : la Sphère, nouvelle folie de Las Vegas

Durée de la vidéo : 4 min

Connue pour son faste et sa démesure, la ville américaine de Las Vegas a inauguré une nouvelle salle de concert spectaculaire, composée de milliers de LED. La "Sphère" accueillera U2 en résidence jusqu'à la fin de l'année.

La "Sphère" est la dernière folie de Las Vegas (États-Unis). Il s'agit d'une salle de concert composée de milliers de LED. À l'intérieur, des tribunes vertigineuses et de spectaculaires jeux de lumière avec un impressionnant système de projection. Les spectateurs ont relayé la prouesse technologique sur les réseaux sociaux. "Ça va révolutionner les tournées et les salles de concert pour longtemps", assure un homme. U2 jouera dans la Sphère jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on appelle une résidence.

Le modèle des résidences bouleversé par Céline Dion

Dans le même week-end, il est possible de voir Lady Gaga, Katy Perry, Adèle. Pourtant, les résidences étaient souvent synonymes de fin de carrière, à l'image d'Elvis Presley ou de Frank Sinatra. Mais, au début des années 2000, Céline Dion change tout. Elle restera 16 ans et jouera plus de 1000 fois à Las Vegas, démontrant que le modèle économique est viable et qu'il présente des avantages pour les artistes.