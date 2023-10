Médecine : à 12 ans, Lucas est en rémission d'un cancer réputé incurable

Durée de la vidéo : 2 min

Atteint d'une tumeur au cerveau très agressive à l'âge de 6 ans, Lucas est aujourd'hui remis de son cancer, à 12 ans. Une guérison miraculeuse qui ravit ses parents et donne espoir à la médecine.

Sur son trampoline, Lucas, 12 ans, a l'air d'un adolescent comme les autres. Pourtant, il revient de loin. Il est aujourd'hui le premier enfant à s'être remis d'un cancer réputé incurable. "C'est un petit miracle pour nous", témoignent ses parents. Les médecins eux-mêmes avaient peu d'espoir. En 2017, Lucas a 6 ans. Pendant les vacances d'été, il se sent de plus en plus mal. "Mes parents s'en sont rendus compte parce que je ne marchais pas droit. Je suis tombé dans les pommes et je saignais du nez", explique le jeune garçon. Le diagnostic tombe : il s'agit d'une tumeur au cerveau particulièrement agressive.

Un espoir majeur pour la suite

La famille belge part faire soigner Lucas en France, à la recherche d'un traitement miracle. "Quand on est arrivés à Paris, on a été confrontés au fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, et que même le traitement était juste expérimental", raconte Cédric, le père du garçon. La famille envisage même de partir tester d'autres protocoles aux États-Unis ou au Mexique, mais le traitement fait effet en quelques mois à peine. C'est un espoir majeur pour le médecin qui l'a soigné.