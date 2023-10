États-Unis : la ville de New-York paralysée par des pluies torrentielles

Durée de la vidéo : 2 min

Confrontés à un impressionnant déluge, vendredi 29 septembre, les habitants de New-York, aux États-Unis, tentent comme ils peuvent de circuler, dans une ville largement inondée.

Des rues noyées, sous 30 centimètres d'eau par endroits. Le déluge a duré toute la journée, vendredi 29 septembre, et a semé le chaos à New York (États-Unis). Les automobilistes se retrouvent vite piégés sur des routes transformées en rivière, obligés d'abandonner leurs voitures et parfois obligés d'appeler les secours pour se sortir d'une mauvaise passe. Des pluies record qui ont fait déborder les égouts et surpris les habitants.

Il pleut dans le métro

Plus il progresse, plus un bus est inondé. Les usagers finissent le trajet debout sur les sièges. L'eau se déverse partout. En cascade, dans les sous-sols des immeubles, dans le métro, où des torrents dévalent les escaliers. Empruntées chaque jour par des millions de New-Yorkais, plusieurs lignes ont dû être interrompues. Il pleut même sur les quais. Paralysé lui aussi, l'aéroport de La Guardia a été inondé.