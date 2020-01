États-Unis/Iran : "Il n'y aura plus de négociations sous Donald Trump"

"Il y aura sûrement une réponse. Même en Iran, on parlait de négociations avec les États-Unis, la clé pour sortir de la crise. Là, il n'y aura plus de négociations sous Donald Trump", analyse en plateau le chercheur à l'IRIS (Institut des Relations internationales et Stratégiques) et spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, après la mort de Qassem Soleimani, le 3 janvier. "C'est impossible de discuter avec Trump (…) Soleimani a une véritable popularité en Iran, il a sauvé l'Irak de Daech. C'est Soleimani qui avait organisé la lutte contre Daech", ajoute le chercheur.

"Un Iran qui se radicalise"

Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'éliminer Soleimani ? "Là c'est grave et on a un président qui dit n'importe quoi, il ne connaît pas l'histoire (...) Concrètement, il n'y aura pas de négociation et on a un Iran qui, quelque part, est revigoré", explique Thierry Coville. "Il redonne du grain à moudre aux discours des Iraniens, bonjour les dégâts. Depuis que Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire, il a mis les États-Unis et les Européens sur une dynamique de confrontation avec l'Iran (...) On a un Iran qui se radicalise", termine-t-il.