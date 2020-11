Election américaine : pourquoi l'incertitude plane sur le résultat en Arizona

Que se passe-t-il en Arizona ? Si Joe Biden mène la course, les supporters de Donald Trump protestent, estimant que rien ne permet de certifier la victoire du démocrate dans cet Etat historiquement républicain. Ce dernier, qui apporte 11 grands électeurs au gagnant, constitue une prise majeure dans la quête des 270 nécessaires pour emporter une élection présidentielle particulièrement serrée.

>> Suivez les résultats de l'élection américaine dans notre direct

L'origine des interrogations en Arizona repose sur une erreur de saisie commise par la société d'analyse Edison Research, spécialiste des résultats électoraux. Partenaire de plusieurs médias, dont l'agence de presse Reuters et le New York Times, ses données sont rapidement reprises pour colorer la carte des Etats américains qui tombent aux mains d'un candidat.

Dans une première version publiée pour l'Arizona, mercredi 4 novembre, l'institut a annoncé que Joe Biden l'emportait, devançant Donald Trump de 3 points, après que 98% des bulletins ont été dépouillés. En réalité, seuls 86% le sont à cette heure. L'avance du candidat démocrate est donc réelle, mais trop faible pour être définitive, comme le signale sur Twitter l'un des rédacteurs en chef du New York Times, Patrick LaForge.

An error was found in the data feed from Edison Research (used by @nytimes and other news organizations) for Arizona results -- 86 percent of ballots have been counted, not 98 percent. NYT has not called the state for Biden, though he still leads. https://t.co/mPDkiKsExQ